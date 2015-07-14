核协议开始实施后 伊朗的经济和金融制裁将被解除-IRNA

“当协议开始执行时，美国和欧盟对伊朗实施的经济和金融制裁将被解除...对于与伊朗在各领域展开经济合作的禁令和限制也将解除，其中包括石油和天然气投资。数以十亿美元计的伊朗资产将被解冻...对伊朗的航空禁令也将取消；对伊朗央行、伊朗国家石油公司(NIOC)、伊朗航运公司、伊朗航空公司以及很多其他机构和人员的禁令将被解除，”伊朗伊斯兰共和国通讯社在一则其称之为协议总结的文档中表示，没有援引消息人士。(完)