核协议开始实施后 伊朗的经济和金融制裁将被解除-IRNA

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透维也纳7月14日 - 据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周二报道，根据伊朗与六大国达成的核协议，数十亿美元的伊朗资产将被解冻。
“当协议开始执行时，美国和欧盟对伊朗实施的经济和金融制裁将被解除...对于与伊朗在各领域展开经济合作的禁令和限制也将解除，其中包括石油和天然气投资。数以十亿美元计的伊朗资产将被解冻...对伊朗的航空禁令也将取消；对伊朗央行、伊朗国家石油公司(NIOC)、伊朗航运公司、伊朗航空公司以及很多其他机构和人员的禁令将被解除，”伊朗伊斯兰共和国通讯社在一则其称之为协议总结的文档中表示，没有援引消息人士。(完)
(编译 汪红英/王颖；审校 张明钧/艾茂林)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。