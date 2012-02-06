伊朗：任何国家若被用来攻击伊朗 伊朗将报复

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透德黑兰2月5日电（记者 Parisa Hafezi）---伊朗革命卫队副队长萨拉米（Hossein Salami）称，若有任何国家被用来对伊朗发动攻击，伊朗将反击。
上周，伊朗最高领袖哈梅内伊威胁称，将针对西方对伊朗石油出口的新制裁进行报复。媒体援引美国国防部长的话报导称，以色列可能在数月内袭击伊朗，以阻止其拥有核武器。
更广泛、更严厉的经济制裁已开始对伊朗经济造成严重影响，但伊朗石油部长周六称，即使其原油出口中止，伊朗也不会放弃核项目。
萨拉米周日对该国半官方法斯通讯社称：“任何地点，若被敌人用来对伊朗进行敌意行动，将遭到我国武装部队的报复性攻击。”萨拉米没有具体说明他所指的是哪些国家。
伊朗革命卫队周末在该国南部进行为期两天的军演，再次向敌对力量显示军力。
如果外交手段无法解决伊朗核问题，美国和以色列不排除军事打击伊朗的可能。以色列总理办公室称，总理内塔尼亚胡下月将访问华盛顿。以色列政界消息人士称，他访美期间可能与美国总统奥巴马会面。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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