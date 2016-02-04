焦点：伊朗欲做地区枢纽 海湾航空业“空战”料打响

路透巴黎/迪拜2月4日（记者 Tim Hepher/Nadia Saleem） - 伊朗决定向航空业投入270亿美元，争夺海湾地区空中运输主导地位的经济战料打响。

民航官员和分析师们称，伊朗上个月在制裁解除后订购了几十架欧洲远程飞机，正在将德黑兰定位成东西方间的潜在长期中转站，与迪拜等地区枢纽展开竞争。

伊朗选择的空客A380是全球最大的喷气客机，其他海湾国家的航空公司也使用A380。通过此举伊朗向邻国发出政治警告，不要忽视脱离孤立的伊朗。

“这当然是我们历史上的位置：我们一直是该地区交流的中心，”伊朗交通部长Abbas Akhouni在接受采访时称。

投资还表明伊朗的战略是和海湾竞争对手一道参与运输行业的全球化，尽管打造世界级枢纽的社会和经济挑战对伊朗来说非常艰巨。

“在该地区和全球我们曾是非常重要的航空公司，因此我们当然希望再次全面发挥我们的作用，”伊朗航空董事长Farhad Parvaresh对路透说道。

伊朗总统鲁哈尼访问欧洲期间，伊朗签署了购买118架空客飞机的协议，以及扩建德黑兰主要机场的合同。这距离针对伊朗的制裁被解除不足两周。

并非所有飞机都将由伊朗航空获得，但伊朗当局称伊朗航空将获得优先权。

伊朗的枢纽计划短期内不会见效，因为伊朗的航空公司必须先专注于重建国内网络，满足入境旅游和商务出行的需求。

“A380要五年后才交货，”Parvaresh接受采访时说道。“在此之前我们需要密切关注伊玛目·霍梅尼（德黑兰国际）机场的扩建。”

海湾阿拉伯国家的航空公司主导远距离运输，凭借的是灵活、高效的枢纽和所处的战略位置，全球三分之二的人口距离迪拜的飞行时间都在4-8个小时的最优范围内。地区性巨头阿联酋航空的总部位于迪拜。

目前能够对海湾国家的航空公司构成挑战的只有土耳其航空。不过购买短程和远程飞机表明伊朗希望未来能分一杯羹。

“（伊朗航空）显然希望加入海湾的航空公司已经高效运营的网络，”航空业智库CAPA董事长Peter Harbison指出，该智库上个月在德黑兰举行了航空会议。

“伊朗的地理位置非常好……显然需要几年时间才能达到那个水平，但这确实是他们10年内需要做到的。”

阿联酋航空和卡塔尔航空拒绝就伊朗问题置评。阿提哈德航空称总是对竞争持欢迎态度。

海湾地区一位航空业高管称，评估伊朗的计划仍为时尚早，但表示“对大家来说伊朗是新的市场；有足够的需求。”

他表示，伊朗要想赶上领先它25-30年且实力雄厚的海湾地区竞争对手，将需要巨大的投资以及政治环境的改善。（完）