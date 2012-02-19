伊朗停止向英法售原油

伊朗周日下令停止对英国和法国销售原油，此举被视为是对欧盟制裁的报复，而联合国检查员正前往德黑兰就核计划议题向伊朗施压。伊朗石油部长周日宣布，伊朗现在已完全停止向法国和英国销售原油，传达了强有力但又主要为象徵性的讯息，因英法两国对伊朗原油进口的依赖度不高。路透