伊朗与波音签署170亿美元客机订单 并接近与空客达成协议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎/迪拜12月11日 - 伊朗周日签署了166亿美元订购80架波音(BA.N)客机的协议，且据称接近达成另一项订购几十架空中客车(Airbus,空中巴士)飞机的协议，这是该国自1979年伊斯兰革命以来与西方公司达成最大的一批企业合同。
伊朗航空(IranAir)和波音达成的上述交易包括50架窄体737 MAX客机和30架远程777客机，后者中777-300ER和777-9各占一半。777-300ER急需获得订单的提振，拥有406个座位的777-9仍处于研制阶段。
一位伊朗官员向路透表示，伊朗航空还与空中客车处于即将达成正式协议的“最后阶段”。在1月国际社会解除对伊朗的制裁后，空中客车率先重返伊朗市场，与该国达成了涉及118架飞机的临时协议。
这位官员称，与空中客车的协议应该会在未来几日完成。首批料涉及50-60架客机。
欧洲支线客机制造商ATR也接近于完成一项更新伊朗老旧机队的协议。这些老旧飞机目前使用的大都是走私或拼装而来的备件。ATR称已经取得美国许可，将得以敲定出售最多40架飞机。
本次波音客机的合同是美伊自伊斯兰革命以来的最大交易，也扫除了伊朗与世界大国重启贸易关系的一大技术障碍。
波音一年来的成绩落后对手空中客车，此番取得伊朗订单虽称得上是吃下定心丸，但交易仍有遭遇政治阻力的风险。
美国国会中的共和党人士正力图反击去年的核协议，上月众议院投票重新给予伊朗制裁法案(ISA)10年授权。(完)
(编译 汪红英/李婷仪 审校 张荻)
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