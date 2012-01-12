伊朗一名核科学家遭炸弹袭击死亡

伊朗32岁核科学家艾哈迈迪-罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）周三乘汽车出行，经过德黑兰一所大学附近的一条繁忙街道时，遭骑摩托车的人炸弹袭击死亡。伊朗谴责以色列和美国间谍是幕後黑手，但坚称此举不会影响其核项目进展。这是两年来第五起伊朗技术专家白天遭袭事件。路透