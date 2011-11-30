希拉里强烈谴责伊抗议者围攻英国使馆

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透釜山11月30日电---美国国务卿希拉里周三表示，伊朗抗议者对英国使馆的冲击是对国际社会的蔑视，呼吁伊朗保护英国使馆。
希拉里在韩国的新闻发布会上表示："美国强烈谴责本次攻击活动。这不仅是对英国人民的冒犯，也是对国际社会的蔑视。"
"我们准备以任何可能的方式严正表明，各国政府有责任保护外交使团的生命及其财产安全，我们希望伊朗政府能够做到这一点。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。