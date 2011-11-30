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时事要闻 | 2011年 11月 30日 星期三 15:07 BJT

希拉里强烈谴责伊抗议者围攻英国使馆

路透釜山11月30日电---美国国务卿希拉里周三表示，伊朗抗议者对英国使馆的冲击是对国际社会的蔑视，呼吁伊朗保护英国使馆。

希拉里在韩国的新闻发布会上表示："美国强烈谴责本次攻击活动。这不仅是对英国人民的冒犯，也是对国际社会的蔑视。"

"我们准备以任何可能的方式严正表明，各国政府有责任保护外交使团的生命及其财产安全，我们希望伊朗政府能够做到这一点。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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