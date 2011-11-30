希拉里强烈谴责伊抗议者围攻英国使馆

路透釜山11月30日电---美国国务卿希拉里周三表示，伊朗抗议者对英国使馆的冲击是对国际社会的蔑视，呼吁伊朗保护英国使馆。

希拉里在韩国的新闻发布会上表示："美国强烈谴责本次攻击活动。这不仅是对英国人民的冒犯，也是对国际社会的蔑视。"