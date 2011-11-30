伊朗抗议者冲击英国使馆

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透德黑兰11月30日电（记者 Robin Pomeroy）---伊朗示威者周二冲击英国在德黑兰的两处外交建筑，打坏窗户，焚烧一辆轿车及英国国旗，以抗议英国政府对该国实施的新制裁措施。
英国对此表示非常愤慨，并警告称这将带来"严重後果"。联合国安理会也对袭击行为予以"最强烈"的谴责。美国总统奥巴马称，伊朗应将事件责任人绳之以法。
近来伊朗与西方国家的紧张关系加剧，因西方国家上周针对伊朗核项目对该国实施新的制裁措施。
伊朗坚称其核项目仅旨在发电。
政治分析人士Hasan Sedghi说："不管是伊朗还是西方，激进分子一向喜欢危机……伊朗的这些激进强硬分子将利用危机团结民众，并将经济下滑也归咎於危机。"
周二，有几百人聚集在英国驻伊朗使馆外，其中几十人强行闯入使馆。伊朗新闻机构拍摄的图片显示，抗议者撤下英国国旗焚烧，挂上伊朗国旗。
伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，另有一群示威者冲进英国在德黑兰北部Qolhak地区的外交公寓。媒体报导称有六名英国使馆人员曾被示威者控制，後来被释放。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。