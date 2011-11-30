伊朗抗议者冲击英国使馆

路透德黑兰11月30日电（记者 Robin Pomeroy）---伊朗示威者周二冲击英国在德黑兰的两处外交建筑，打坏窗户，焚烧一辆轿车及英国国旗，以抗议英国政府对该国实施的新制裁措施。

英国对此表示非常愤慨，并警告称这将带来"严重後果"。联合国安理会也对袭击行为予以"最强烈"的谴责。美国总统奥巴马称，伊朗应将事件责任人绳之以法。

近来伊朗与西方国家的紧张关系加剧，因西方国家上周针对伊朗核项目对该国实施新的制裁措施。

伊朗坚称其核项目仅旨在发电。

政治分析人士Hasan Sedghi说："不管是伊朗还是西方，激进分子一向喜欢危机……伊朗的这些激进强硬分子将利用危机团结民众，并将经济下滑也归咎於危机。"

周二，有几百人聚集在英国驻伊朗使馆外，其中几十人强行闯入使馆。伊朗新闻机构拍摄的图片显示，抗议者撤下英国国旗焚烧，挂上伊朗国旗。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称，另有一群示威者冲进英国在德黑兰北部Qolhak地区的外交公寓。媒体报导称有六名英国使馆人员曾被示威者控制，後来被释放。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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