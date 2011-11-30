英国撤出部分驻德黑兰的外交人员

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦11月30日电---英国周三表示，已从德黑兰撤出部分外交人员，因伊朗示威者冲击英国驻德黑兰大使馆。
"首相和外交大臣明确表示，确保工作人员和其家属的安全是我们最紧要的任务，"英国外交部在声明中写道。
"考虑到昨天的状况，为了确保工作人员的安全，一些工作人员正在撤离德黑兰。"
此前驻德黑兰的西方外交消息人士曾对路透表示，英国已经撤出了驻伊朗的全部外交人员。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。