英国撤出部分驻德黑兰的外交人员

路透伦敦11月30日电---英国周三表示，已从德黑兰撤出部分外交人员，因伊朗示威者冲击英国驻德黑兰大使馆。

"首相和外交大臣明确表示，确保工作人员和其家属的安全是我们最紧要的任务，"英国外交部在声明中写道。

"考虑到昨天的状况，为了确保工作人员的安全，一些工作人员正在撤离德黑兰。"

此前驻德黑兰的西方外交消息人士曾对路透表示，英国已经撤出了驻伊朗的全部外交人员。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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