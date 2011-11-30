安理会谴责英国驻伊使馆遇袭事件

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透联合国11月29日电---联合国安理会轮值主席、葡萄牙常驻联合国代表Jose Filipe Moraes Cabral称，英国在德黑兰的两座外交设施遭袭，安理会周二对此表示谴责，并敦促伊朗政府保护外交官。
Cabral说："安理会成员以最严厉措辞谴责针对英国驻德黑兰使馆的袭击，事件中英国外交与领事建筑遭到入侵，造成严重破坏。"
他对记者表示："安理会成员对於此类袭击深切关注，并要求伊朗当局保护外交与领事财产和人员，全面尊重他们的国际责任。"
安理会15个成员国一致通过此项不具约束力的谴责申明，包括俄罗斯和中国。Cabral是联合国安理会11月轮值主席。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。