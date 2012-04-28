伊朗称对中国原油出口并未减少

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透迪拜4月27日电---伊朗半官方的Mehr通讯社周五报导称，一名伊朗石油官员否认中国今年减少从伊朗进口原油。此前中国公布的数据显示，第一季进口伊朗原油同比减少三分之一。
中国海关本周公布的数据显示，中国3月进口伊朗原油数量同比减半。
行业消息人士曾透露，中国减少进口伊朗原油，是由於双方在合同条款方面存在争议。
伊朗国家石油公司国际事务负责人Mohsen Ghamsari对Mehr通讯社说：“本年度伊朗对中国炼油商的原油出口根本没有减少。平均每日向中国出口约50万桶原油。”
亚洲是伊朗最重要的原油出口市场，其中中国、印度、日本和韩国是最大买家。
中国海关数据显示，今年第一季，中国从伊朗进口原油量日均346,183桶，较上年同期下降三分之一，主要因为中石化日均进口量减少了285,000桶，同比接近减半。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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