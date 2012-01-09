伊朗石油或成为中国战略储备--高盛

中国未来金融科技投资仍将保持快速成长 金融机构和PE双驱动--安永
路透上海2月14日 - 中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。
路透伦敦1月9日电---高盛周一表示，遭欧盟禁运的伊朗石油很可能成为中国政府的储备。
高盛大宗商品研究主管杰夫克里(Jeff Currie)在伦敦的一场研讨会议上表示："伊朗石油会怎样呢？很可能流入中国。"
"是的，中国已经减少进口伊朗石油，但是今年第一季度很可能将其用作战略石油储备(SPR)。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月14日 - 针对中国周一公布的物价数据，摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊撰写的报告预计，CPI中的非食品价格上涨空间有限，今年CPI走势依然主要会较大地受到食品价格以及季节性波动影响，而核心通胀保持相对平稳。因此如果单纯出于考虑通胀问题，央行无需采取类似加息等额外货币紧缩措施。
路透北京2月13日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一称，中国银行表外业务受到更趋严格的监管以及金融体系流动性的收紧，将降低银行参与监管套利的动机，并抑制影子银行中迅速扩张的银行表外理财增速；同时，信托贷款显着上升。