伊朗石油或成为中国战略储备--高盛

中国未来金融科技投资仍将保持快速成长 金融机构和PE双驱动--安永

路透上海2月14日 - 中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。