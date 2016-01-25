哈梅内伊称伊朗从未信任西方 呼吁加强与中国的经济与安全合作

路透迪拜1月23日 （记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周六呼吁加强与中国的经济与安全合作，称伊朗从未信任西方国家。伊朗与中国同意在未来十年内将双边贸易额增加至6,000亿美元。

哈梅内伊对到访的中国国家主席习近平表示，伊朗希望与“更独立的国家”扩大关系，并称美国在该地区打击恐怖主义的行动中表现“不诚实”。

“伊朗从未信任西方……这是伊朗寻求与（中国等）更独立的国家进行合作的原因，”哈梅内伊表示。

“伊朗是该地区最可靠的能源国家，因为伊朗的能源政策将永远不会受到外国人的影响，”哈梅内伊的官方网站援引哈梅内伊与习近平的会谈称。

习近平是继去年伊核协议达成后第二位出访伊朗的联合国安理会常任理事国领导人。俄罗斯总统普京去年11月访问了德黑兰。

“伊朗与中国已同意在未来10年内将贸易额扩大至6,000亿美元，”伊朗总统鲁哈尼在与习近平举行的联合新闻发布会上表示。

“伊朗与中国在一份25年期的全面文件中同意构建战略关系，”鲁哈尼表示。

伊朗与中国周六签署了17项协议，涵盖核能源合作与“一带一路”。

“中国能源进口仍然大量依赖伊朗，而俄罗斯在其新的中东安全架构愿景方面也需要伊朗，”欧洲对外关系委员会的政策研究员Ellie Geranmayeh表示。

“伊朗对于中国和俄罗斯在该地区的利益扮演着相当不可或缺的角色，远比伊朗对于欧洲在该地区的利益所起的作用大，”Geranmayeh表示。（完）