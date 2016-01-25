哈梅内伊称伊朗从未信任西方 呼吁加强与中国的经济与安全合作

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜1月23日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周六呼吁加强与中国的经济与安全合作，称伊朗从未信任西方国家。伊朗与中国同意在未来十年内将双边贸易额增加至6,000亿美元。
哈梅内伊对到访的中国国家主席习近平表示，伊朗希望与“更独立的国家”扩大关系，并称美国在该地区打击恐怖主义的行动中表现“不诚实”。
“伊朗从未信任西方……这是伊朗寻求与（中国等）更独立的国家进行合作的原因，”哈梅内伊表示。
“伊朗是该地区最可靠的能源国家，因为伊朗的能源政策将永远不会受到外国人的影响，”哈梅内伊的官方网站援引哈梅内伊与习近平的会谈称。
习近平是继去年伊核协议达成后第二位出访伊朗的联合国安理会常任理事国领导人。俄罗斯总统普京去年11月访问了德黑兰。
“伊朗与中国已同意在未来10年内将贸易额扩大至6,000亿美元，”伊朗总统鲁哈尼在与习近平举行的联合新闻发布会上表示。
“伊朗与中国在一份25年期的全面文件中同意构建战略关系，”鲁哈尼表示。
伊朗与中国周六签署了17项协议，涵盖核能源合作与“一带一路”。
“中国能源进口仍然大量依赖伊朗，而俄罗斯在其新的中东安全架构愿景方面也需要伊朗，”欧洲对外关系委员会的政策研究员Ellie Geranmayeh表示。
“伊朗对于中国和俄罗斯在该地区的利益扮演着相当不可或缺的角色，远比伊朗对于欧洲在该地区的利益所起的作用大，”Geranmayeh表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。