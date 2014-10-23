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时事要闻 | 2014年 10月 23日 星期四 15:44 BJT

中国称希望推动与伊朗的军事关系

路透北京10月23日 - 官方媒体报导称，中国国防部长常万全周四会见伊朗军队海军司令萨亚里时表示，希望推动两军关系不断发展。

据新华社报导，常万全指出，“近年来，中伊两军保持良好交流与合作，在团组交往、人员培训等领域合作进展顺利。”

“两国海军开展了富有成效的交流，军舰成功互访。中方愿同伊方扎实开展务实合作，推动两军关系不断发展。”

新华援引萨亚里报导称，伊方高度重视伊中关系，“愿与中方加强交往，推进两军特别是两国海军合作。”

《解放军报》报导称，萨亚里还参观了一艘中国潜艇和数艘战舰，“听取了装备性能、武器系统等情况介绍。”

报导称，萨亚里表示，希望伊中在打击海盗方面展开合作。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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