中国称希望推动与伊朗的军事关系

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京10月23日 - 官方媒体报导称，中国国防部长常万全周四会见伊朗军队海军司令萨亚里时表示，希望推动两军关系不断发展。
据新华社报导，常万全指出，“近年来，中伊两军保持良好交流与合作，在团组交往、人员培训等领域合作进展顺利。”
“两国海军开展了富有成效的交流，军舰成功互访。中方愿同伊方扎实开展务实合作，推动两军关系不断发展。”
新华援引萨亚里报导称，伊方高度重视伊中关系，“愿与中方加强交往，推进两军特别是两国海军合作。”
《解放军报》报导称，萨亚里还参观了一艘中国潜艇和数艘战舰，“听取了装备性能、武器系统等情况介绍。”
报导称，萨亚里表示，希望伊中在打击海盗方面展开合作。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。