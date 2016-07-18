伊朗透过托克指定销售对象 瞄准中国地炼市场--消息

路透新加坡/北京7月18日 - 贸易业消息人士说，瑞士贸易商托克(Trafigura)的一批伊朗原油船货本周将抵达中国东部；石油供应国争夺中国独立炼厂进口需求成长商机的战况更加升温。

中国当局为了提高竞争，甫于去年开始批准独立炼厂进口原油，地方炼油企业积极采购热潮随之而来，甚至吸引到来自沙特及科威特的罕见供应。

而伊朗在1月获得西方解除制裁后，随着其逐步重建全球市场份额，如今正瞄准这些主要位于山东省的新中国买家。

伊朗国家石油公司(NIOC)向托克出售一批200万桶伊朗重质原油船货，6月底时装上一艘名为Olympic Target的超级油轮。

知悉该交易的行业消息人士称该货船驶往山东，托克(Trafigura)抢先其它重要贸易公司，成为第一家将伊朗石油售给中国“茶壶”炼厂的贸易公司。托克是全球第二大独立石油贸易商。

托克拒绝就此置评，无法立即联系到伊朗国家石油公司(NIOC)置评。

但消息人士告诉路透，该交易是有条件达成的，条件是托克要向中国“茶壶”炼厂销售原油，而“茶壶”炼厂并非NIOC的常规中国客户，而且石油要在山东卸载。NIOC的常规中国客户包括中国石化(600028.SS)和中国石油(601857.SS)。

“没有一家‘茶壶’炼厂有能力接收特大型油轮。如果没有中国的原油存储运作，NIOC是很难将原油卖给‘茶壶’炼厂的，”北京一位了解伊朗对中国石油销售情况的贸易官员称。

“茶壶”炼厂的原油需求占到今年中国原油采购增幅逾半，并造成等待卸货的油轮在港口排起长队。(完)