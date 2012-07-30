中石油退出伊朗South Pars气田开发项目--报导

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透迪拜7月29日电---伊朗媒体周日报导称，中石油已退出伊朗South Pars海上气田第11期开发项目，指责中石油经常推迟该项目。
中石油与伊朗2009年签署了价值47亿美元的合同，协助後者进行该气田的第11期开发项目，从而取代了同样被指责推迟项目的法国道达尔(TOTF.PA)。
伊朗迈赫尔通讯社（Mehr News Agency）援引伊朗石油部的信息称，中石油已从靠近South Pars气田的中东海湾沿海城市Asaluyeh撤离了工作人员。
报导还称，中石油将该项目延期逾1,130天，甚至都没开始进行平整土地、圈围墙等初步工作。
伊朗国家石油公司（NIOC）去年曾警告中石油称，该公司若继续推迟项目，将会被伊朗的国内企业取而代之。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。