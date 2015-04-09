伊朗希望消除与中国企业间分歧 为提高原油产量做准备

中国2016年财政收入同比增长4.5% 支出增长6.4%--财政部
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。
路透北京4月8日 - 伊朗石油官员周三表示，该国希望消除与中国能源企业之间在伊朗油气项目上的分歧。伊朗打算做好准备，若今年能够取消制裁可以迅速提高产量。
伊朗官员本周访问中国，商讨中国投资伊朗油气开发，以及石油销售等议题。几天前世界大国与伊朗达成一项框架核协议。该国石油部长尚甘尼也将自上任以来首次访问中国。
伊朗是全球第五大产油国。该国希望一旦取消制裁，能够在两个月内将原油出口量从每日略高于100万桶提高近一倍；不过分析师认为可能需要更长时间。
伊朗部分新增产量可能来自中国石油天然气集团公司(中国石油集团,CNPC)和中国石油化工集团公司(中国石化集团公司,SINOPEC Group)签约开发的项目。不过由于西方制裁收紧，这两家中国企业自2010年底以来均停止或缩减了伊朗的项目开发。
“主要问题是我们欠他们应得的回报。他们已经在那里展开工作，但还没有看到回报，”伊朗主管商业和国际事务的副石油部长Amir-Hossein Zamaninia表示。
Zamaninia说，伊朗还希望中国企业在继续开发油田时，使用最新的技术与设备。
路透暂时未联系到中国石油集团发言人置评，中国石化集团公司未回应采访邮件。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。
1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88291人民币)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米[XTC.UL]最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。