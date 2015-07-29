焦点：伊朗向中国兜售凝析油可能受挫 因裂解利润差且买家停产

资料图片：在新加坡港口中停泊的伊朗油轮Delvar号。 REUTERS/Tim Chong

路透北京/新加坡7月29日 - 伊朗向中国出售极轻质原油--凝析油的计划可能因裂解利润低，以及主要买家停产等因素而受挫。在过去受制裁的两年半时间，伊朗油轮累积了数以百万桶计的凝析油。

贸易商和公司高管称，伊朗除了向中国兜售凝析油之外别无选择，因为以往中国在状况有利时，扩大进口的速度最快。

日本和韩国的买家表示，他们的政府还没有批准扩大伊朗原油进口，因为伊朗与主要国家达成的核协议还需要美国国会和伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的批准。

而且，中国扩大凝析油进口的热情可能不高。

凝析油的主要产品--石脑油NAF-SIN-CRK和柴油GOSGCKMc1 的裂解利润较差，打击了对凝析油的需求。中国的买家--腾龙芳烃自4月发生火灾后一直停产，未来一两个月预计不会恢复生产。

“考虑到当前的裂解利润，我们下调(炼厂)产能利用率的可能性要高于上调,”一家中国炼厂的一名交易员表示。这家炼厂加工伊朗South Pars凝析油。

伊朗国家石油公司(NIOC)已经在船上储存了约4,000万桶至5,000万桶原油，而且至少有一艘用于储油的伊朗超级油轮正在驶向上海，这是达成核协议后首艘启航的伊朗油轮。

目前尚不清楚Starla号运载的是什么油品或原油，但上周伊朗官员表示，在浮式储油设备上储存的不是燃料油就是凝析油，其中后者约有3,000万桶。

根据7月14日达成的协议，伊朗同意限制核活动，以换取外界放松对其的制裁。制裁举措导致伊朗原油出口自2012年初来减少逾一半。

**凝析油溢价承压**

交易商称，以交货量计，NIOC以往每天向腾龙芳烃出售约66,000桶油品，因此伊朗需要为余下的船货找到买家。

“如果NIOC在维持凝析油生产的同时，找不到新的买家，那么这些船货会面临很大压力，”经营伊朗南帕斯(South Pars)轻质凝析油业务的一名中国交易商说。

这种凝析油硫含量很高，而且含有有毒的汞，交易商称中国加强环境治理之际这种油在中国很难卖。

交易商称，亚洲最大的炼厂中国石化(0386.HK) (600028.SS)在夏季减少进口，因遭到硫化物问题相关投诉。而该公司是South Pars凝析油的通常买家。

这使得NIOC不得不为该轻质原油寻找更多存储空间。此前其已经在中国东北部的大连港租赁储油罐。一公司消息人士称，中国东部另一储油商也在寻找存储South Pars油的机会。

伊朗可能以较迪拜指标原油大幅贴水的价格吸引买家，以出售过剩石油，因存储易挥发的凝析油可能遭受更大损失。

交易商称，这样的话可能会拉低其他凝析油生产国的价格，例如卡塔尔和澳洲。

卡塔尔凝析油9月船货升水已经降至六个月低位，因炼厂利润率偏低导致亚洲需求疲软。

海关数据显示，中国6月自伊朗的原油进口创年内第二高，为每日671,800桶，其中包括凝析油进口。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/王丽鑫；审校 张明钧/王洋)

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