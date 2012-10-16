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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:41 BJT

伊朗寻求从中国融资完成德黑兰地铁项目

伊朗德黑兰城乡铁路公司高管周一称，伊朗希望从中国融资最多20亿美元，以完成因制裁导致资金缺乏而延期的德黑兰地铁项目。该高管称，德黑兰地铁二期项目能按计划於明年完工，但三期项目在建的两条新线路可能因资金缺乏而延期。路透

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