伊朗将在原子能核查问题上配合联合国

路透维也纳9月12日 - 伊朗新任驻联合国原子能机构特使周四表示，伊朗将与该机构合作，以便“彻底解决现有的问题”。这可能暗示伊朗新政府将采取更为灵活的策略。

不过Reza Najafi特使也重申了伊朗的立场，即不会放弃和平使用核能。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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