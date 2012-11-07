伊朗与敌方大打暗战 战术多元化

路透华盛顿11月6日电（记者 Peter Apps）---从以色列疑似空袭苏丹到海湾网络战及无人机落入以色列，种种迹象表明伊朗与其敌人之间的暗战似乎愈打愈烈，而且还呈蔓延趋势。

尽管外界数月来一直有种种猜测，但多数专家和政府认为，以色列直接攻打伊朗核项目的风险已然下降，至少从目前看是如此。不过，所有各方似乎正在寻求其他方式进行战斗。

对於美国和欧洲大国而言，他们的重点仍放在石油出口制裁上，而这样的制裁正在对伊朗经济造成史无前例的损害。

但美国政府和以色列还投入资源采取秘密行动，而这如今看来似乎已促使伊朗的反应变得更为复杂。

伊朗的黑客被怀疑对沙特的石油设施电脑造成严重破坏，一架被怀疑属於真主党（Hezbollah）的无人机在以色列境内被击落，诸如此类的手段和工具曾被视为美国的专利，而如今双方显然都在使用。

还有观点认为，叙利亚局势动荡死伤无数，也是这场暗战的後果之一。

美国海战学院（US Naval War College）中东政治问题专家埃尔维（Hayat Alvi）称，“这从很多方面都会让人联想到冷战，特别是代理战争。但与冷战不同的是，如今的不对称战术多了许多，大多数都是幕後战。不过，我们发现在现代化社会，长期保密也非易事。”

当然，暗地对抗早就不足为奇。数十年来，外国情报机构一直采取措施阻止伊朗和其他国家获得核材料，伊朗和以色列也是长期针锋相对，还经常将战场搬到其他国家，特别是黎巴嫩和巴勒斯坦境内。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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