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时事要闻 | 2012年 2月 7日 星期二 17:07 BJT

伊朗称准备向部分欧盟国家禁运石油--国家电视台

路透德黑兰2月7日电---伊朗英语电视台Press TV报导称,伊朗议会周二表示其准备禁止将本国原油出口至部分欧洲国家.

该国议员Mohammad Javad Karimi-Qoddusi说:"为了报复以色列推动下欧洲国家出台的禁止进口伊朗石油的措施,我们准备禁止原油出口至某些欧洲国家."(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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