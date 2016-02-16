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国际财经 | 2016年 2月 17日 星期三 07:41 BJT

伊朗油长称将不会放弃在国际油市中的适当份额

路透迪拜2月16日 - 伊朗石油部通讯社SHANA援引该国石油部长的话称，伊朗将不会放弃在国际油市中的适当份额。

他是在今日稍早于多哈会晤沙特、俄罗斯、委内瑞拉、卡塔尔的石油部长时做此番表态的。上述四国决定，如果其它产油国决定加入，则将把今年的平均产量维持在1月份时的水平。

“重要的问题是，首先市场面临过剩，其次是伊朗不会不考虑自身的份额，”SHANA援引伊朗石油部长尚甘尼的话称。

尚甘尼还确认，委内瑞拉、伊拉克石油官员周三将赴德黑兰举行三方会议。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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