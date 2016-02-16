伊朗油长称将不会放弃在国际油市中的适当份额

安联保险与渣打银行签署15年协议 面向亚洲展开银保合作
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透迪拜2月16日 - 伊朗石油部通讯社SHANA援引该国石油部长的话称，伊朗将不会放弃在国际油市中的适当份额。
他是在今日稍早于多哈会晤沙特、俄罗斯、委内瑞拉、卡塔尔的石油部长时做此番表态的。上述四国决定，如果其它产油国决定加入，则将把今年的平均产量维持在1月份时的水平。
“重要的问题是，首先市场面临过剩，其次是伊朗不会不考虑自身的份额，”SHANA援引伊朗石油部长尚甘尼的话称。
尚甘尼还确认，委内瑞拉、伊拉克石油官员周三将赴德黑兰举行三方会议。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。