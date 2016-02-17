油价急升7% 伊朗支持冻产计划但未明确承诺会限产

路透纽约/伦敦2月17日 - 油价周三急升7%，此前伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头达成的冻结产量计划，以应对拖累油价降至12年低位的供过于求的状况。

伊朗石油部长尚甘尼和委内瑞拉、伊拉克及卡塔尔油长周三在德黑兰举行了逾两个小时的会议，尚甘尼表示，冻产提议应该是向稳定市场迈出的第一步。

在伊朗石油部通讯社Shana援引的尚甘尼的讲话中，并没有明确提及伊朗会将产量冻结在俄罗斯和沙特等主要产油国提议的1月的水平。

在周三产油国会议举行前，伊朗官员曾表示，伊朗继续增产，直至将产量恢复到2012年贸易制裁前的水平。伊朗是第四大石油输出国组织(OPEC)产油国。

这是OPEC与非OPEC产油国15年来首次达成联合限产协议，伊朗是协议能否实施的主要障碍，此前伊朗誓言将重新夺回因制裁失去的市场份额。

尽管如此，尚甘尼支持冻产计划的讲话扶助引发油价大涨。

布兰特原油期货结算价报每桶34.50美元，大涨2.32美元，或7.21%。

一些交易商说，美国原油期权到期也燃点美国原油期货反弹。美国原油期货结算价报每桶30.66美元，劲升1.62美元，或5.58%。

尽管油价大涨，且期权即将到期，油市成交量却有所回落。根据路透数据，美国油市今日成交量略高于5亿桶，低于过去三日的水平。

一些交易商表示，等待今日稍后公布的美国原油库存数据，以寻找油市走势的进一步线索。美国石油协会(API)将在周三2130 GMT公布原油库存数据，路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加近400万桶。(完)