国际油市：伊朗预计制裁取消数月内，原油日产量将提高100万桶

路透迪拜8月2日 - 伊朗石油部长尚甘尼在周日播出的电视节目中表示，制裁一取消，伊朗预计就会将原油日产量提高50万桶，并在数月内将日产量提高100万桶。

“我们已经在做营销工作，在制裁取消的一天内，我们就会将日产量提高50万桶，”尚甘尼说。

根据伊朗国家电视台报导，尚甘尼表示，受制裁措施影响，伊朗原油日产量从约400万桶下降了100万桶左右。

“在接下来几个月内，我们的日产量将回到380-390万桶，”尚甘尼补充说。

“我已经致信石油输出国组织(OPEC)，称制裁将取消而且我们将回到(以前的产量水平)，”尚甘尼称。

“我们不是在要求任何人的准许来拿回自己的权利。”

根据路透对OPEC产量的调查，伊朗7月日产量为285万桶。

一位路透分析师7月表示，伊朗可能在制裁措施取消后的12个月内，将原油日产量提高至多100万桶，前提是找到买家。(完)