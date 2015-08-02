国际油市：伊朗预计制裁取消数月内，原油日产量将提高100万桶

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透迪拜8月2日 - 伊朗石油部长尚甘尼在周日播出的电视节目中表示，制裁一取消，伊朗预计就会将原油日产量提高50万桶，并在数月内将日产量提高100万桶。
“我们已经在做营销工作，在制裁取消的一天内，我们就会将日产量提高50万桶，”尚甘尼说。
根据伊朗国家电视台报导，尚甘尼表示，受制裁措施影响，伊朗原油日产量从约400万桶下降了100万桶左右。
“在接下来几个月内，我们的日产量将回到380-390万桶，”尚甘尼补充说。
“我已经致信石油输出国组织(OPEC)，称制裁将取消而且我们将回到(以前的产量水平)，”尚甘尼称。
“我们不是在要求任何人的准许来拿回自己的权利。”
根据路透对OPEC产量的调查，伊朗7月日产量为285万桶。
一位路透分析师7月表示，伊朗可能在制裁措施取消后的12个月内，将原油日产量提高至多100万桶，前提是找到买家。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22