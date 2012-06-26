韩国7月起暂停自伊朗进口原油

路透首尔6月26日电---韩国政府表示,由於欧盟禁止对载运伊朗石油的油轮提供保险,从7月1日起韩国将暂停自伊朗进口原油,成为第一个宣布停止向伊朗购油的亚洲主要消费国.

这道保险禁令使输运伊朗石油几乎成为不可能的任务,因多数保险都是由总部在欧盟的保险商所承保.这是各国对伊朗施压,要求其停止核武计画的一连串措施之一.

韩国表示,并无计画仿效日本,由政府提供担保来继续从伊进口原油.韩国是伊朗原油的第四大买主.而伊朗原油的另两个亚洲大买主--中国和印度,从7月起仍将允许自伊朗交付原油.

"由於欧盟将从7月1日起暂停从伊朗的原油进口,并停止对向伊朗进口原油提供保险和再保险,因此韩国将暂停自伊朗的石油进口."韩国知识经济部、企划财政部和外交部门发表的联合声明称.

"政府将持续努力将这对国内产业和经济的影响降至最低,包括石油供应和对伊朗的出口,虽然将暂停自伊朗进口石油."声明表示.

韩国知识经济部指出,伊朗原油供应大部分已经由其他供给代替.

"伊朗石油供应大部分已由伊拉克、科威特、卡塔尔和阿联酋(阿拉伯联合大公国)供应代替,也会在现货市场采购进口,尽管有部分仍不敷供应."知识经济部负责国际事务的官员Moon Jaedo在简报时说.

Moon表示,韩国并未计画仿效日本,由政府提供输运伊朗原油的担保.(完)