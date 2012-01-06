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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 15:58 BJT

中国2月将继续削减伊朗原油采购量--消息

消息人士周四称，中国将在2月继续削减伊朗原油采购量，因双方对2012年付款条件仍存分歧。伊朗原油正面临国际社会制裁，严苛程度前所未见。"2月将会和1月一样，削减幅度相同，"北京一位与伊朗交易石油的资深交易商说。中国在1月将伊朗进口原油数量削减逾半。路透

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