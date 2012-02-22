中印日将削减伊朗石油进口至少10%

中国、印度和日本正计划将伊朗石油进口至少削减10%，因美国更严厉的制裁，得亚洲主要买家难以和伊朗继续进行交易。这些国家的购买量约占伊朗原油出口的45%。他们的削减进口行动是第一个重要的证据，显示在美国试图阻断伊朗经济命脉下，伊朗今年可能会丧失多少的原油业务。路透