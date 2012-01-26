若制裁伊朗造成原油出口停止 油价可能最高上涨30%--IMF

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透华盛顿1月25日电---国际货币基金组织(IMF)周三警告称,如果美国和欧盟制裁造成伊朗停止原油出口,全球原油价格可能上涨高达30%.
IMF在对伊朗原油供给可能中断的首次公开评论中表示,如果伊朗停止原油出口,并且得不到其他方面的弥补,油价可能会跳涨20-30%,或约每桶20至30美元.
IMF称,多数国家原油库存低於平均水平,伊朗停止出口造成的价格影响可能加剧.去年大部分时间原油市场紧俏,造成了多国原油库存低於平均水准.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。
路透伦敦2月23日 - 曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。