中国今年的伊朗石油进口量或创纪录--消息人士

路透北京1月5日 - 据业界以及贸易领域的消息人士称，今年中国的伊朗原油进口量或升至创纪录水平，因国有油企通过对上游业务的投资将获得更多原油，并且现有供应合同也会续约。

据了解此事的消息人士预计，2017年各季度，中国油企的伊朗原油进口量料较去年提高300万-400万桶。根据海关数据，这将较2016年前11个月日均进口伊朗原油620,000桶的规模高出约5-7%。

据两名了解相关合同情况的消息人士称，国有炼油企业中国石化(0386.HK)以及国营石油贸易企业珠海振戎或将同伊朗国家石油公司(NIOC)续签年度石油供应合同，总量约为505,000桶/日。

此外据上述消息人士称，中国石油天然气集团以及中国石化今年还将根据服务合同，从他们运作的两处油田获得更多石油。

中国石化一位负责媒体新闻的人士表示，公司对营运事项不予置评。中国石油集团和伊朗国家石油公司尚未立即回覆置评要求。

中国石化在2007年底签署Yadavaran油田开发协议，中国石油集团在2009年签订North Azadegan油田协议；在此之前，日本及欧洲企业因伊朗遭西方制裁而撤出。该两座油田均位于伊朗西南部胡齐斯坦省。

North Azadegan和Yadavaran油田在2016年初开始采油，分别在该年第三季、第四季时产量达到饱和，目前产量约为16万桶/日。

“投资回报的最终条款还在研究当中...不过可以很保险地说，中国石化今年从Yadavaran的石油进口量将多于去年，”北京一位熟悉中国石化在Yadavaran油田运作情况的石油高层说。

另外一位资深贸易界消息人士估算，中国石化今年每一季可能从Yadavaran进口约400万桶原油。但这位人士并未给出与之前数量相比的数字。

而根据熟悉中国石油集团在伊朗生产情况的消息人士说，继去年10月首度从North Azadegan进货之后，预计每季从该油田平均进口约300万桶原油。

图表：亚洲的伊朗原油进口tmsnrt.rs/2cNidjY

(完)