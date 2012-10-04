制裁导致伊朗货币急剧贬值 警察与抗议者发生冲突

* 警察与抗议者发生冲突

* 货币急剧贬值与西方制裁有关

* 兑换商被捕

* 伊朗民众恐慌,纷纷兑换美元

路透迪拜10月3日电---目击者表示,伊朗货币急剧贬值周三引发动乱,镇暴警察在德黑兰与示威者发生冲突并逮捕黑市兑换商.伊朗货币里亚尔兑美元在一周内下跌了40%.

里亚尔大幅贬值激起民愤,示威者大骂伊朗总统是"卖国贼".警察向示威者发射催泪弹.

为了打击非官方的外汇市场,当局命令安全部队采取行动.随後警察逮捕了许多出售美元的人.

由於西方因核问题对伊朗实施经济制裁,里亚尔兑美元几乎每天都在刷新纪录低点.制裁导致伊朗原油出口收入下降,削弱了其央行支撑本币汇率的能力.

不安的伊朗民众纷纷买进硬通货,导致里亚尔不断贬值,进而损害百姓的生活水平和危及就业.

"每个人都想买美元,很明显发生了小规模的银行挤兑,"一西方国家驻德黑兰的外交官称,"总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)宣布动用警察扫荡兑换商和投机客没有任何帮助.现在人们更忧心忡忡了."

抗议活动被视为对总统阿玛迪内贾构成威胁,而非政府.预计政府将关闭外汇黑市,注入资金稳定货币并阻止抗议的蔓延.

德黑兰的主要市场周三关闭.一贩售家用品的店家对路透称,货币动荡使得商家无法报出准确价格.

一电脑交易商称,因为汇市震荡,他已经暂停销售.他在电话中表示,"同一件商品的价格可能一小时内就有变化."

据Kaleme网站报导,抗议活动自市场附近发起,向周围蔓延.抗议者高喊"阿玛迪内贾--叛国贼,你毁了国家."

**动用安全部队**

伊朗半官方的迈赫尔通讯社(Mehr news agency)报导称,规模最大的抗议活动发生Ferdowsi大街、Istanbul十字路口以及Imam Khomeini广场附近的多处货币交易中心附近,当局动用安全部队以驱散抗议人群.

伊朗当局目前不允许路透从伊朗国内进行新闻报导.

德黑兰的外汇交易商表示,里亚尔兑美元周二在自由交易市场上跳水至纪录低点37,500,周一收盘报在约34,200.上周一,里亚尔兑美元的汇价还在24,600左右.

阿玛迪内贾周二将危机归咎於以美国为首的西方国家对伊朗实施经济制裁,并坚称伊朗将能渡过危机.他表示,安全部队应扫荡外汇市场的22名"主谋".

美国国务卿希拉里周三在华盛顿表示,如果伊朗与主要强国合作解决对伊朗核计划的疑虑,那麽有可能很快放松制裁.

当被问及德黑兰的抗议活动时,希拉里对记者表示,伊朗政府的决定已经对其经济造成影响,呼吁伊朗政府与"P5+1"(联合国五大常任理事国及德国)进行合作.

"当然制裁行动也造成了影响,但如果伊朗政府愿意与P5+1及其他国际社会真诚合作,制裁有可能很快放松,"她说.

西方国家担心伊朗正在试图研制核武器,但伊朗称核计划仅用於和平目的.

伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周三展现强硬态度."伊朗从未向压力屈服,而且永远也不会,这就是为什麽敌人会生气,"他在演讲中表示.

伊朗出生的欧盟经济顾问Mehrdad Emadi表示,里亚尔暴跌已促使许多伊朗人买入美元来减少损失.

他说,"里亚尔遭到抛售显示,每个人都想卖出.但显而易见的是,这将使一般伊朗民众的生活变得非常痛苦和艰难."

里亚尔急剧贬值表明西方的制裁举措带来了严重的影响.许多商人和一般民众称,货币危机至少有一部分要归咎伊朗政府.伊朗总统阿玛迪内贾在国会饱受政敌抨击.

美国乔治梅森大学的伊朗历史学家Shaul Bakhash称,有报导称许多市集商家关门,可能意味着商人已对阿玛迪内贾失去了耐心.他说,"到现在为止,市集商家一直是国家的一大支撑."

然而,伊朗劳工新闻通讯社援引市集官员Ahmad Karimi Esfahani的话报导称,关门是为了安全起见.他说,"德黑兰商家出於安全顾虑今天没有开张.说这是抗议行动,是不正确的."

伊朗政府设立"兑换中心"向基本商品进口商供应美元后,里亚尔过去一周跌势加剧;商人表示兑换中心未能满足美元需求.

周二提供里亚尔汇率的网站停止了更新.迪拜货币交换商称,他们并没有卖出里亚尔,因为与德黑兰交易对手失去联系.(完)

--编译 张涛/田建华/王兴亚/兰秀娟;审校 蔡美珍

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