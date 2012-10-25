伊朗与敌对国在网络空间开辟新战场

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透华盛顿10月24日电（记者 Peter Apps）---两年前，伊朗核项目遭Stuxnet电脑蠕虫病毒攻击。现如今，在与敌对国家日渐增多的暗斗中，该国自身也更多地采取网络战手段。
尽管核设施遭以色列军事打击的风险暂时缓解，但严厉的国际制裁、本币的行将崩溃以及民众不满的升温，让伊朗政府所面临的压力日益加大。
在各方都想尽力避免直接冲突的背景下，可以轻易予以否认的网络攻击，似乎提供了不用冒太大风险而展开回击的最简单方式。
专家称，在网络空间为责任事件找到确凿证据通常不太可能。但相关政府与安全企业负责人称，现存的证据表明，在过去一年伊朗参与的网络攻击呈现上升态势。
其中最严重的两起事件是，定向“拒绝服务”攻击导致包括花旗银行和美国银行在内的数家美国的银行网站瘫痪，以及对沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）的攻击破坏了约3万台电脑。
尽管伊朗的网络战能力仍远落後于美国、以色列、英国、中国及俄罗斯等国，但知晓政府情报的专家称，这些攻击显示伊朗政府正快速加大网络战力度。
他们表示，伊朗展开的网络攻击无论是在复杂程度还是强度上，都在提高。
“我们很早就知道，伊朗人在研究这些技术，但他们前进的步伐如此之快仍让人吃惊，”美国前驻外事务处官员、现任华盛顿战略与国际研究中心高级研究员和网络专家James Lewis说道。
“任何一方都不真的想开展实际战争，特别是考虑到经济成本。因此这就是他们退而求其次的选择。”
伊朗官员通过国内媒体否认参与上述对银行的网络黑客行为，并称伊朗自身也面临更多的攻击。他们表示，外国的网络攻击导致伊朗石油、基建设施以及通讯公司遭遇系统故障。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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