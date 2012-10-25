伊朗与敌对国在网络空间开辟新战场

路透华盛顿10月24日电（记者 Peter Apps）---两年前，伊朗核项目遭Stuxnet电脑蠕虫病毒攻击。现如今，在与敌对国家日渐增多的暗斗中，该国自身也更多地采取网络战手段。

尽管核设施遭以色列军事打击的风险暂时缓解，但严厉的国际制裁、本币的行将崩溃以及民众不满的升温，让伊朗政府所面临的压力日益加大。

在各方都想尽力避免直接冲突的背景下，可以轻易予以否认的网络攻击，似乎提供了不用冒太大风险而展开回击的最简单方式。

专家称，在网络空间为责任事件找到确凿证据通常不太可能。但相关政府与安全企业负责人称，现存的证据表明，在过去一年伊朗参与的网络攻击呈现上升态势。

其中最严重的两起事件是，定向“拒绝服务”攻击导致包括花旗银行和美国银行在内的数家美国的银行网站瘫痪，以及对沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）的攻击破坏了约3万台电脑。

尽管伊朗的网络战能力仍远落後于美国、以色列、英国、中国及俄罗斯等国，但知晓政府情报的专家称，这些攻击显示伊朗政府正快速加大网络战力度。

他们表示，伊朗展开的网络攻击无论是在复杂程度还是强度上，都在提高。

“我们很早就知道，伊朗人在研究这些技术，但他们前进的步伐如此之快仍让人吃惊，”美国前驻外事务处官员、现任华盛顿战略与国际研究中心高级研究员和网络专家James Lewis说道。

“任何一方都不真的想开展实际战争，特别是考虑到经济成本。因此这就是他们退而求其次的选择。”

伊朗官员通过国内媒体否认参与上述对银行的网络黑客行为，并称伊朗自身也面临更多的攻击。他们表示，外国的网络攻击导致伊朗石油、基建设施以及通讯公司遭遇系统故障。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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