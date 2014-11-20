伊朗在中国大连租用设施储油 运送原油至印度--消息

路透新德里/北京11月20日 - 据知情消息人士指出，今年稍早伊朗在中国大连租用储油设施，并且已经由大连至少运送两批原油至印度，运送一批原油至韩国。

沙特阿拉伯及阿联酋在日本及韩国租用储油设施都已有多年历史，以便在接近最大客户地区设有供应据点。

一名印度官员及行业消息人士指出，今年8月印度海关向伊朗国家石油公司(NIOC)询问一批交付印度石化公司MRPL(MRPL.NS)的船货，使得伊朗在中国租用储油设施一事曝光。

这两名人士指出，运送这批货的船舶为Varada Lalima，表面看来是由马来西亚出发，但装货港口标为伊朗。

“当时NIOC告诉海关，这艘船由马来西亚出发，货品是在中国装船，也就是货品的储存地，”上述印度行业消息人士称。

北京一名直接知情消息人士证实，NIOC从今年稍早便在大连租用油槽。

这名北京消息人士表示，这些油存放在保税油槽里，可以出售进入中国，或是转运出去。消息人士称，这些租用油槽主要是为了支应北亚市场，至少已经有一批货运至韩国。

汤森路透终端机上的船货追踪资料显示，Varada Lalima在5月驶离中国，在8月抵达印度，上述印度政府消息人士指称，这艘船装载了9万吨伊朗Norouz原油。

路透所见到的文件也显示，载有14.55万吨伊朗重质石油的Sanchi号，从大连装船，在10月26日抵达印度。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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