伊朗称核计划协议将降低石油出口成本

路透迪拜11月26日 - 伊朗石油部副部长马杰迪(AliMajedi)周二表示，伊朗与西方国家达成核协议将使伊朗石油交易变得更容易、压力更小，以及成本降低，这在很大程度上是因为欧盟对伊朗原油的海运保险禁令部分取消。

伊朗和六大国在周日达成协议，通过削减其核计划以换取初步减轻制裁。

美欧的制裁使伊朗石油出口从日均250万桶减少至大约100万桶，华府表示，不会允许伊朗的石油出口增加至现有水平之上。

马杰迪对石油部网站Shana表示：“基于核协议，伊朗的原油出口不会下降，我们的客户能够从容地从伊朗购买石油，他们不需要寻找其他来源。”

“未来六个月不会对伊朗石油业实施新的制裁，我们的客户可与伊朗订立期约合同，而无需通过伊朗国家石油公司购买现货石油。”

西方国家要求伊朗石油客户另寻其他供应途径，推动了沙特去年的石油销售飙升。

“伊朗出口原油成本升高，因为除我们的成本增加之外，我们的客户也必须花更多钱来确保原油的货运。”

“基于伊朗与六大国签署的行动计划，欧盟取消之前禁止欧洲保险企业向运载伊朗石油的油轮提供保险服务的制裁，因而伊朗原油出口将更容易、成本也更低且在国际法规框架允许内。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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