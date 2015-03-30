伊朗与六大国就核问题探讨折衷可能 以色列提出警告

路透瑞士洛桑3月29日 - 伊朗与六大国周日试图打破核问题谈判僵局，争取在两天后的截止期限以前达成初步协议，但有关官员谨慎表示，谈判仍存在破裂的可能。

双方尝试在一些领域达成妥协，其中包括伊朗可以运转的铀浓缩离心机数量，以及用于医疗研究的核浓缩工作。

然而以色列尤为担心伊朗研发核武器，称洛桑谈判的一些框架协议细节比他们担心的更糟。

六大国的外交部长将与伊朗外长在周一上午召开首次全体会议。

德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，“在过去数小时有一些进展，也有一些挫折”。

他对记者表示，“我不排除在这些协商中会有进一步的难关。”

美国、英国、法国、德国、俄罗斯及中国希望伊朗最敏感核活动能暂停逾10年。

一位西方外交官表示，如果在某些重要因素方面有实质的成果，那么该期限可以商谈。

“我们全都希望是15年，但协议有各种面项，期限也将会有所不同，”该名外交官对记者表示。

伊朗谈判代表Hamid Baidinejad表示，“15年是不可能的事，但10年可以讨论一下。”

数位官员对路透表示，伊朗暗示有意愿减少使用的离心机数量，将降至少于6,000个，由此放缓其计划，并将大多数的浓缩铀库存送至俄罗斯保管。

伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi则对记者表示，将库存送至海外并不在伊朗的议程上。(完)

(编译 郑茵/戴素萍 审校 张涛/杜明霞)

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