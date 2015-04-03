（更正）综述：伊朗与六国达成初步协议 为全面解决伊核问题扫清道路

伊朗与六国4月2日在瑞士洛桑达成初步协议后几国代表合影。 REUTERS/Ruben Sprich

(更正：因译文有误，内文第四段改为“不排除已达成的谅解可能在6月30日之前破裂”，非“不能排除已达成的谅解不会在6月30日之前这段时间破裂”)

路透瑞士洛桑4月2日 - 伊朗与六大国周四就至少在10年内限制伊朗核计划一事达成框架性协议，向着达成全面协议从而结束12年来的边缘外交政策、威胁和对抗迈出了一步。

经过在瑞士的八天马拉松谈判，双方达成初步协议，为将来解决伊朗核问题的谈判扫清道路。如果问题最终得到解决，应可缓和西方对于伊朗寻求制造原子弹的担心，促使国际社会取消经济制裁。

这个框架协议的成功还取决于6月30日前是否可以达成协议，而且在最终协议达成之前，对伊朗的制裁仍将保持不变。

许多细节仍需要敲定，接近谈判的外交官表示，协议并不牢靠。不排除已达成的谅解可能在6月30日之前这段时间破裂。专家相信，达成最终协议要比达成这个框架协议更加困难。

美国总统奥巴马称这个初步协议很好，将其与几位美国前总统在冷战期间与前苏联签署的核武控制协议相提并论，他称这些协议“使我们的世界更加安全”。

“今天，美国与盟友及伙伴国，共同与伊朗达成了历史性的理解，如果协议得到充分落实，将防止伊朗获得核武。”他在声明中表示。

根据框架协议，伊朗将关闭超过三分之二的已经安装的离心机，这些离心机可以生产制造核弹所需的铀；还将拆除一座可以生产钚的核反应堆，同时接受核查人员进入相关设施内部检查。

谈判一直持续到最后一刻，在结束之前没有人能够确保会谈不会失败。

“各方的政治决心和善意，使得这项协议成为可能，”欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼(Federica Mogherini)在记者会上说。

“这是一个关键的决定，为联合全面行动计划的最终文本奠定了基础。我们现在可以开始起草文本和附件，”莫盖里尼说。莫盖里尼是参加伊朗核谈判的英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国这六国的协调员。

**伊朗核活动受到限制**

这份框架协议的内容包括在10年内限制伊朗的铀浓缩活动。该协议遭到美国盟友以色列的强烈反对。

不过伊朗外长扎里夫警告称：“要达到我们的最终目的还需要一些时间。”

根据美国发布的情况说明书，伊朗未来将与六大国达成协议，同意将已安装的铀浓缩分离机数量从19,000座大幅缩减至6,104座，并且在未来10年内只运行其中5,060座。说明书中还称，伊朗在这10年内将只使用第一代离心机。

伊朗的核研发工作也将受到限制。这是谈判中最为敏感的问题之一。

“伊朗已同意15年内不在Fordow继续从事与铀浓缩有关的研发工作，”美国的情况说明书中称，并指出伊朗还将拆除位于Natanz的1,000座较先进的第二代分离机，交由国际原子能总署(IAEA)保管10年。

高浓缩铀可用于制造武器，而低浓缩铀则用来发电。伊朗一直坚称只想将浓缩铀用于核能计划，否认计划制造核弹。核谈判旨在防止伊朗拥有核武器。

根据这个框架，伊朗获得足够可裂变物质以能够生产核武器的时间将延长至至少一年时间，这一限制措施至少持续十年。美国情况说明书称，估计目前上述过程需要两三个月的时间。

随着伊朗证明其遵守未来达成的全面协议，美国和欧盟对伊朗的核制裁将逐步减轻。伊朗与六大国力争在6月30日前达成全面协议。联合国安理会的一些制裁将逐步解除，不过还会有一些制裁仍将继续实施，尤其是那些与核扩散相关的制裁。

美国的情况说明书称，若不能遵从协议条款，美国和欧盟就会立即恢复制裁。有关联合国的制裁则不那么明确，这是协商的一个关键分歧点，只表示一旦伊朗不履行协议规定，可能重新实施制裁。

这份协议经过数年的协商，此次洛桑谈判为协商高潮。洛桑会谈本来在周二午夜达到最后期限，后来谈判时间延长。

美国国务卿克里对记者表示，还有许多技术细节需要确定，包括有可能解除联合国武器禁运，以及Arak重水反应堆与Fordow地下工厂更新改造的问题。

“我们就细节问题已经达成的政治谅解，为我们寻求达成良好协议的努力打下坚实基础，”他说。

法国总统奥朗德对该框架协议表示欢迎，但称：“法国将保持警惕...以保证确立可信且可核实的协议，让国际社会能够确信伊朗没有机会拥有核武器。”

英国政府表示，谈判过程“极为艰苦”，最终协定的细节十分重要。

“这样的结果已经远远超出了许多人此前的预期，可为达成非常好的协议打下良好基础。不过还有更多的工作要做，”英国外交大臣夏文达在声明中称。

俄罗斯指出，该协议令伊朗能够在解决问题和冲突中发挥更加积极的作用，从而对中东地区安全形势带来正面影响。

然而以色列称，各方庆祝达成框架协议“脱离了痛苦的现实状况”，并表示将继续劝说世界大国最后不要达成一个糟糕的协议。(完)

(编译 郑茵/秦德兴/徐文焰/李爽; 审校 张涛/张若琪/杜明霞)

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