伊核协议接近达成 但周一前不会形成共识

路透维也纳7月12日 - 伊朗与六大国之间接近达成历史性的核协议，放松对伊朗制裁，换取对其核计划的遏制。

经过在维也纳超过两周的谈判之后，伊朗与西方官员表示，协议最早可能周一就准备就绪，不过也可能再度推迟。

“我们明天仍有事情要做，”伊朗外长扎里夫周日在其入住酒店的阳台上对记者表示，“今天不会达成协议。”

美国国务卿克里曾提醒道，仍有“重大问题”需要解决。而资深共和党及民主党参议员周日发表的评论也暗示，即使达成最终协议，要想通过国会这关也不容易。

伊朗代表团发言人Alireza Miryousefi在推特上表示，伊朗与六大国正在努力达成的协议草案，是一份“100页的文件”。六大国系指美国、法国、英国、德国、俄罗斯和中国。

根据ISNA通讯社报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周日表示，仍需采取更多举措以解决维也纳谈判的遗留问题。

“看起来我们似乎到达山顶了。但其实还没，还得再爬几级台阶，”ISNA引述鲁哈尼的话表示，“即使最后失败了...我们也算尽了义务。”

英国外交大臣夏文达返回伦敦，但官方称他周一将重返会谈。

一名伊朗高级官员表示，99%的问题已经解决。

过去一周双方最大的僵持点在于，伊朗坚持一旦达成协议，要立即解除联合国安理会对其武器禁运，以及2006年以来对伊弹道飞弹计划的禁令。

而在华府，美国参议院共和党领袖也表示，奥巴马总统很难让达成的协议获得国会批准。(完)

(编译 张涛/陈宗琦；审校 郑茵)

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