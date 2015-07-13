伊朗与六大国力争在周二就核问题达成协议

路透维也纳7月13日 - 伊朗同六大国之间的核问题谈判看来无法赶在周一午夜的截止期限前达成最终协议，但各方外交人士均表示，希望在未来几个小时有所突破。

伊朗外长扎里夫称，协议有可能在周二达成。但西方和伊朗官员警告称，主要症结依然存在，其中包括联合国对伊朗的武器禁运，谈判仍有告吹的危险。

美国白宫称，还有一些重要问题有待解决，伊朗面临一些艰难决策。

接近谈判的官员说，欧洲代表对于克里明显不愿意离开谈判桌感到无奈，但白宫方面称，已经取得“真正的进展”，只要协商仍然是有益的，美国谈判代表团将留在维也纳。

“仍有一些重要问题存在，”美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)说。“在我们关切的所有问题得到解决之前，他们不会签署协议。只要他们继续取得进展，谈判就将继续进行。”

会议持续到周一深夜，部分外交人士希望当晚能出现突破；他们继续就联合国制裁和进入伊朗军事地点等议题进行艰难磋商。

美国国务卿克里稍早被问到，截止期限是否可能推迟或他能否排除推迟时，静默不答。

据半官方的Fars通讯社，伊朗谈判代表扎里夫表示“应不会推迟”，随即补充道，“但只要有必要，我们可继续谈。”

据ISNA，扎里夫和欧盟执委会副主席莫盖里尼(欧盟外交及安全政策高级代表)将在几小时后宣读关于伊朗核谈判的最终联合声明。(完)

(编译 郑茵/张若琪 审校 张涛)

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