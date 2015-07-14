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时事要闻 | 2015年 7月 14日 星期二 14:24 BJT

伊朗与六大国达成一项历史性的核协议--伊朗外交官员

路透维也纳7月14日 - 一位伊朗外交官周二表示，伊朗与六大国已经达成一项历史性的核协议。该协议将放松对伊朗的制裁，作为交换，伊朗将抑制其核计划。

“所有辛劳都获得了回报，我们签署了一项协议，真主保佑伊朗人民，”这位匿名官员向路透表示。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)

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