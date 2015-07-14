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时事要闻 | 2015年 7月 14日 星期二 15:47 BJT

如果伊朗违反核协议 制裁将很快恢复--外交官

路透维也纳7月14日 - 外交官员周二对路透表示，伊朗已经接受一个“快速恢复”制裁的的方案，如果该国违反与六大国家达成的核协议，制裁将在65天内恢复。

上述外交官员称，联合国的武器禁运将保留五年，对该国的弹道导弹制裁将保留八年。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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