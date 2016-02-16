石油产量冻结协议将赋予伊朗特殊条款--消息

路透伦敦2月16日 - 两位了解情况的消息人士周二称，冻结石油产量的全球协议将赋予伊朗一些特殊条款。

“伊朗有自己的模式，这次会晤是在伊朗举行。伊朗正在回归市场，需要给予特别的机会，不过还是需要进行一些计算，”一位消息人士称。这位人士并非来自伊朗。

石油出口大国俄罗斯和沙特周二就冻结产量一事达成一致，但表示该协议的生效要视其它产油国的参与而定--此事的一大症结在于，伊朗没有参加谈判且决心要增产。

委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino表示，周三将在德黑兰同伊朗和伊拉克举行进一步的商谈。(完)