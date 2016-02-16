石油产量冻结协议将赋予伊朗特殊条款--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦2月16日 - 两位了解情况的消息人士周二称，冻结石油产量的全球协议将赋予伊朗一些特殊条款。
“伊朗有自己的模式，这次会晤是在伊朗举行。伊朗正在回归市场，需要给予特别的机会，不过还是需要进行一些计算，”一位消息人士称。这位人士并非来自伊朗。
石油出口大国俄罗斯和沙特周二就冻结产量一事达成一致，但表示该协议的生效要视其它产油国的参与而定--此事的一大症结在于，伊朗没有参加谈判且决心要增产。
委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino表示，周三将在德黑兰同伊朗和伊拉克举行进一步的商谈。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。