焦点：以色列总理不满意 但奥巴马称瑞士协议最有望解决伊核问题

路透华盛顿4月5日 - 以色列总理内塔尼亚胡周日呼吁美国要为遏制伊朗核计划争取更好的协议，并表示将极力劝说美国国会不要为伊朗开发核武器开方便之门。

美国总统奥巴马辩称，这项协议最有希望阻止伊朗获得核武器，他希望消除国内外的疑虑，为六大国与伊朗在周四达成的框架协议争取支持。

奥巴马因为伊朗问题与内塔尼亚胡关系严重恶化，他希望说服以色列人相信，他理解他们的担忧。“他们应该知道，要想阻止伊朗获得核武器，没有一种办法或者选择，比我们的外交斡旋以及提出的框架协议更有效--这是明摆着的，”他在纽约时报周日发表的采访中称。(nyti.ms/1IhMLSS)

而以色列总理则对周四在瑞士达成的协议持强烈批评态度，称这威胁到以色列的生存。他表示，他已经与美国国会两院接近三分之二的两党议员讨论了伊核问题。

内塔尼亚胡主张，与伊朗达成任何协议都应该包括，伊朗承认以色列的生存权，他在周日美国电视节目上露面时并未重申这一主张。

但他在美国有线电视新闻网(CNN)的“美国国情”(State of the Union)节目谈到协议时称，“这不是党派议题，也不单是以色列的问题，而是世界性的议题，因为人人都会受到当前明显恐怖主义形势的威胁，留下那些设施制造的不仅只是一颗核弹，未来还能打造许多、许多核弹。”

内塔尼亚胡3月3日在以色列大选前两周，接受一位美国共和党人士邀请至美国会演讲，并大谈反对即将磋商的协议。那触怒了白宫，并疏远部分奥巴马所属民主党人士。

内塔尼亚胡否认他与美国众议院议长贝纳协作，且配合其他共和党人士阻挠伊朗协议。贝纳上周曾访问以色列。

但内塔尼亚胡谴责伊朗与美国、英国、法国、德国、中国和俄罗斯达成的框架协议，表示“仍有时间磋商出更好的协议，并施压伊朗撤销核计划。”

以色列称相信伊朗在致力于使其毁灭。据信以色列是中东唯一的核武国家。

**法案正在准备中**

奥巴马在达成协议后不久在电话中对内塔尼亚胡表示，该协议代表着向一个切断伊朗核武器之路的持久解决方案迈进。伊朗一直坚称，其核项目只是用于和平目的。

美国共和党人和一些民主党人正在准备推出法案，令国会能对有关伊朗的协议进行表决。参议院外交事务委员会主席、共和党议员Bob Corker表示，他等待了解框架协议的更多细节。

“我不知道其他人如何确定这是好还是坏，”他在“Fox News Sunday”称。

奥巴马已经表示，对于伊朗和六大国在6月底截止日期前达成的最终协议，如果国会插手、出台要求直接对该协议进行表决的法案，他将否决这种法案。

Corker称，还不清楚该协议的反对者能否收集到足够的票数推翻奥巴马的否决。(完)

(编译 郑茵/张若琪/杜明霞；审校 王丽鑫/李爽/许娜)

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