伊核协议或有助于伊朗对亚洲国家原油出口

* 日本10月从伊朗原油日进口量减少19%，至127,279桶

* 日本1-10月日进口量为18.8万桶，近乎持平

* 伊朗石油的主要亚洲买家1-10月进口量下降15%，10月减少43%

路透东京11月29日 -伊朗原油的亚洲主要买家今年迄今向伊朗购油量减少约15%，但上周日伊朗和六大国达成限制核计划的协议以换取减轻制裁后，伊朗石油出口或能开始增加。

根据美国白宫估计，美国和欧盟对伊朗实施的制裁，使该国石油出口减少逾半，日出口量降到约100万桶，自2012年初以来损失的收入多达800亿美元。

那迫使伊朗与大国回到谈判桌，终在11月24日达成历史性协议，让伊朗疲弱的经济获得一些缓解。

印度已表示可能开始向伊朗采购更多原油，因之前印度已将自伊朗进口的石油数量降到制裁容许的水准之下。伊朗也可开始转移部分被扣在购油国家的石油美元。

“印度等购油国确实因为保险的问题，而无法从伊朗进口太多石油。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan表示。

“协议让事情平缓了一些，使进口伊朗石油较容易了。我们可能看到伊朗出口有一些增加。”他说。

据各国正式海关报告及贸易消息人士的油轮数据，今年1-10月伊朗石油最大客户--中国、印度、日本和韩国等国的日进口量降至924,560桶，低于上年同期的108.7万桶。

这四国10月的伊朗原油日进口量计669,524桶，较上年同期的117万桶减少42.6%。

亚洲主要国家向伊朗进口石油的图表：

link.reuters.com/vyw45t

印度今年向伊朗进口原油量的降幅最大，因印度两家国营炼油厂担心，载运伊朗石油的油轮及加工的炼油厂保险受到限制。

尽管在日内瓦达成的协议未准许伊朗在未来六个月内就提高石油销售，但由于印度今年以来对伊朗石油的日进口量减少了约40%，至193,900桶，因此还有增加进口的余裕。(完)

(编译 张若琪 审校 王洋)

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