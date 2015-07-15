香港《经济日报》：美伊核谈功成 全球乱局仍纷扰

（7月15日社评）

伊朗核谈判达协议，关键是美国愿让步，此因总统奥巴马谋建和平总统历史定位，更要拉伊朗助稳伊拉克、打击伊斯兰国。惟美国近年四处点火，伊朗问题暂解，世界和平路仍遥。

奥巴马让步 谋和平总统定位

伊朗在2003年成功提炼浓缩铀后，遭联合国制裁，惟伊朗与中、英、美、法、俄、德六国就核问题的谈判，昨达成历史性协议，个中关键是美国不再坚持伊朗废核，容许伊朗提炼发电用的低浓度浓缩铀，意味伊朗将可「光明正大」跨进核国家门槛。奥巴马作此重大让步，实有主观与客观两方面考量。

奥巴马的主观考量，固是其任期只余一年多，正积极建立「和平总统」的历史定位，匹配其诺贝尔和平奖得主的光环，故弃前任总统小布殊与「邪恶轴心国」伊朗斗到底的政策，反积极和解。他正大力推动与宿敌古巴关系正常化，相信亦出于此考量。

另一方面，美国因客观环境形格势禁，需与伊朗讲和。此因美军2011年撤出伊拉克后，伊拉克政府颟顸无能，长期陷入宗教派系与部族混战，令美国多年来难从伊拉克泥淖抽身而退。美国国内早有声音呼吁华府放弃伊拉克政府，改为借助伊朗镇住伊拉克局势。

更关键是，激进逊尼派的伊斯兰国（ISIL）在伊拉克、叙利亚等攻城掠地，更不断招揽欧美「圣战士」加入，对西方社会威胁日增，美国更急于打击伊斯兰国，故在沙特、以色列等中东盟友反对下，仍向属什叶派的伊朗作重大让步，以联手对付逊尼派的伊斯兰国，助美国重击此心腹大患。

伊朗核谈判终达协议，虽意味伊朗与国际社会的关系有望逐步重回正轨，消除全球一大政经隐患，惟世界和平之路却仍遥远。因美国近年在全球四处点火头，除中东尾大不掉外，东欧与东亚亦动荡难安。

如东欧方面，美国介入乌克兰政局，拉倒亲俄的前政府，终惹怒俄罗斯总统普京挥军吞并克里米亚，美国为首的西方国家更不断加力制裁俄国，令美俄关系跌至低谷，徒添东欧的地缘局势以至全球政经紧张。

美国乱点火 地缘冲突反增多

至于东亚方面，奥巴马上任后大力推动重返亚洲战略，藉介入东海、南海等区内争端，怂恿日本、菲律宾、越南等作围堵中国的马前卒，区内军事摩擦风险自难纾。

故奥巴马和伊朗修好，图彰其诺贝尔和平奖非「浪得虚名」，惟美国近年在全球各处点火，无论中东、东欧、东亚皆风波难息。美国霸权主义埋下的炸弹，仍将困扰世界和平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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