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时事要闻 | 2013年 12月 20日 星期五 16:49 BJT

俄罗斯称伊朗核协议达成后美国无必要部署反导系统

路透华沙12月19日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周四称，达成控制伊朗核项目的协议将消除美国在欧洲部署反导系统的必要性。

“关于伊朗的日内瓦协议执行将消除在欧洲建立反导系统的必要性。”拉夫罗夫访问波兰时在记者会上说道。

“一切情况都暗示全面执行国际社会与伊朗达成的协议需要一年时间。”

拉夫罗夫指出，反导系统对全球稳定构成严重威胁。

俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯可能在西部的加里宁格勒州部署伊斯坎德尔导弹，作为对美国反导系统的回应。加里宁格勒州与北约成员国波兰和立陶宛共和国接壤。

但普京还指出，俄罗斯尚未决定是否部署该导弹。伊斯坎德尔导弹射程约400公里，可携带核弹头。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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