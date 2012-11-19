美国拒绝向参加联合国会议的伊朗官员发放签证--报导

路透迪拜11月17日电---伊朗国家通讯社IRNA周六报导，美国拒绝向希望赴纽约参加联合国会议的伊朗官员发放签证。

报导称，伊朗司法部下属的人权总部发布声明表示，美国拒绝向伊朗一个计划参加联合国大会第三委员会会议的代表团成员发放签证。联合国第三委员会关注社会问题和人权。

“美国拒绝向代表团成员发放签证，试图以此阻止该代表团出席会议，阻挠其与联合国方面进行沟通和合作。”声明称。

报导指出，伊朗司法部敦促联合国官员警告美国不要作出这样的决定，并提醒美国作为联合国总部所在国的责任。报导并未提及多少名伊朗官员向美国提出签证申请，也没有提及他们希望何时赴美。

代理美国对伊朗领事服务的瑞士驻伊朗大使馆未对置评请求给予回应。美国国务院一名发言人称，不对签证问题置评。

作为联合国总部所在国，本着1947年与联合国签署协议，美国的政策是向代表团成员提供签证，无论是否与该国存有争端。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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