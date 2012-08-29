伊朗否认允许峰会代表参观核设施

路透迪拜8月28日---伊朗周二表示，该国无意向本周在德黑兰参加不结盟运动峰会的外交官展示核设施。

伊朗副外长迈赫迪(Mohammad Mehdi Akhoundzadeh)周一暗示，前来参加不结盟运动峰会的外交官可能获准参观帕琴(Parchin)军事基地。国际原子能机构(IAEA)称该军事基地或被用於与核爆相关试验。

但伊朗外交部发言人迈赫曼帕拉斯特(Ramin Mehmanparast)似已给这一想法泼冷水。伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引他的话称：“我们并没有让参加不结盟运动峰会的外国客人参观伊朗核设施的具体计划。”

一名西方外交官将迈赫迪这一提议斥为“糟糕的作秀”。此前IAEA与伊朗代表团在维也纳开会，再次未获准派核查人员前往帕琴基地。

这名高级外交官在维也纳对路透表示：“IAEA才应被获准进入帕琴基地。”

第16届不结盟运动外长会议周二在伊朗首都德黑兰开幕。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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