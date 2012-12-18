伊朗称准备在霍尔木兹海峡举行军演

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透迪拜12月17日 - 伊朗媒体引述伊斯兰革命卫队海军司令Ali Fadavi周一的讲话称，伊朗计划明年3月前在霍尔木兹海峡举行军事演习。霍尔木兹海峡是重要的石油运输通道。
Fadavi周一对记者表示，军演将在今年(伊朗年历)年底举行，伊朗年历结束时间为明年的3月20日，但未透露演习具体时间及其他相关事项。
“（伊朗年历）年底前，我们将在霍尔木兹海峡举行军事演习，很快将宣布具体时间，”伊朗学生新闻通讯社引述Fadavi的话报导称。
伊朗官员经常称，如果遭到军事打击，可能封锁霍尔木兹海峡。
西方在海湾地区派驻强大海军，以阻止任何封锁该航道的企图。今年以来，西方国家和伊朗均在该地区进行军演，以彰显其军力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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