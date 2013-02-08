伊朗公布从美国无人机上获得的视频

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透迪拜2月7日 - 伊朗媒体报道，伊朗公布了一段解码得到的视频，称是一年多以前俘获的一架美军无人驾驶飞机拍摄的。
伊朗电视台周三晚间播放了这段模糊的视频，伊朗官员称，视频中包括一个位于阿富汗境内的美军基地照片以及其他空中拍摄的照片。
伊朗Mehr通讯社引述伊斯兰革命卫队空军司令Amir Ali Hajizadeh的话报道称：“我们将数据破译以后……意识到这架飞机在地区各国进行了多次飞行，并指挥了很多巴基斯坦国内的战斗。”
2011年12月，伊朗称在东部地区俘获一家美军RQ-170无人驾驶飞机，美军称该机在阿富汗境内消失。
伊朗军队在俘获该机后处于警戒状态，以防美军实施空袭炸毁该机。“我们所有的导弹基地都处于警戒状态，如果他们采取行动，我们能够马上对他们的地区基地进行轰炸。”Hajizadeh说道。
路透无法确认视频的真实性。伊朗当局曾表示，已经解码大部分从该机上获得的数据和有价值的技术。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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